У небі над Україною вночі знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сили оборони у ніч на 30 серпня у небі над Україною знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомив у середу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.
Деталі
Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.
Усього, зі слів Залужного, зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:
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- 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.
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- 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Залужний у Telegram.
Доповнення
Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що під час нічної атаки російських військ майже всі ворожі повітряні цілі було знищено.