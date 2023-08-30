У небі над Україною вночі знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів"

Деталі

Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Усього, зі слів Залужного, зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:



28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.



16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).



Цитата

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Залужний у Telegram.

Доповнення

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що під час нічної атаки російських військ майже всі ворожі повітряні цілі було знищено.