Під час нічної атаки рф майже все запущене ворогом знищено - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час нічної атаки російських військ майже всі ворожі повітряні цілі було знищено, повідомив у середу командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу!" - написав Олещук у Telegram.
Доповнення
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.