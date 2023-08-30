Во время ночной атаки рф почти все запущенное врагом уничтожено - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время ночной атаки российских войск почти все вражеские воздушные цели были уничтожены, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет УНН.
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"Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто присоединился к отражению воздушного нападения!" - написал Олещук в Telegram.
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Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.