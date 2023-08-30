В небе над Украиной ночью уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 "шахедов"

Детали

Этой ночью противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БпЛА.

Всего, по словам Залужного, зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:



28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены с 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс с Каспия и района Энгельса.



16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).



Цитата

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", - сообщил Залужный в Telegram.

Дополнение

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что во время ночной атаки российских войск почти все вражеские воздушные цели были уничтожены.