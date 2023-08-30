Ворог атакував Житомирщину дронами, через уламки є пошкодження інфраструктури та на залізниці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські війська атакували Житомирську область ударними дронами, частину було збито, через уламки є пошкодження об'єкта інфраструктури та залізничного полотна, повідомив у середу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", - написав Бунечко у Telegram.
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З його слів, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.
"Жертв та постраждалих немає", - вказав він.
Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.
Доповнення
Під час нічної атаки рф внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня тяжкості.