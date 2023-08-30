Враг атаковал Житомирскую область дронами, из-за обломков есть повреждения инфраструктуры и на железной дороге - ОВА

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"Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - написал Бунечко в Telegram.

Детали

По его словам, очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

"Жертв и пострадавших нет", - указал он.

Информация о масштабе повреждений уточняется.

Дополнение

Во время ночной атаки рф в результате падения обломков в разных районах Киева погибло два человека. Еще три получили ранения различной степени тяжести.