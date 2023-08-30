Над Черкащиною вночі збили ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Черкаській області працювала ППО, одна ворожа ракета була збита, ніхто не постраждав, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Цитата
«З півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Утім під надійним захистом наших оборонців. Силами ППО над областю було збито російську ракету», - зазначив Табурець у Telegram.
Деталі
За його даними, люди внаслідок російської атаки не постраждали. Руйнацій теж немає.
Доповнення
Сьогодні вночі майже всі ворожі повітряні цілі були знищені, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.