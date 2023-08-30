Над Черкасской областью ночью сбили вражескую ракету

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«С полуночи до утра Черкасская область была на тревоге и с постоянной угрозой ракетных обстрелов. Впрочем, под надежной защитой наших защитников. Силами ПВО над областью была сбита российская ракета», - отметил Табурец в Telegram.

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По его данным, люди в результате российской атаки не пострадали. Разрушений тоже нет.

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Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели были уничтожены, сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.