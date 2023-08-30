Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області: постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти у вечір 29-го та вранці 30 серпня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загиблих і постраждалих немає, інформує УНН з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Цитата
"Під ударом знову був Нікопольський район. Туди поцілили з десяток снарядів. Ворог атакував двічі – ввечері та рано-вранці. Застосував важку артилерію", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що унаслідок обстрілів загиблих та постраждалих немає. Наслідки обстрілів нині уточнюються.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 29 серпня повідомив, що ворог двічі за день з артилерії обстріляв Нікопольський район.