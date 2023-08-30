Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет, информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Цитата
"Под ударом снова был Никопольский район. Туда попали с десяток снарядов. Враг атаковал дважды – вечером и рано утром. Применил тяжелую артиллерию", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в результате обстрелов погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов сейчас уточняются.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак 29 августа сообщил, что враг дважды за день из артиллерии обстрелял Никопольский район.