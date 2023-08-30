Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области: пострадавших нет

Цитата

"Под ударом снова был Никопольский район. Туда попали с десяток снарядов. Враг атаковал дважды – вечером и рано утром. Применил тяжелую артиллерию", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате обстрелов погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов сейчас уточняются.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак 29 августа сообщил, что враг дважды за день из артиллерии обстрелял Никопольский район.