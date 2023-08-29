Двічі за день російські загарбники обстріляли з артилерії Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Двічі за день під артилерійський вогонь росіян потрапили мешканці Нікопольського району. Минулось без людських жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Понад 10 снарядів прилетіли до районного центру та Марганецької громади. Зайнялися будинок, господарська споруда та суха трава. Вогонь рятувальники вже загасили. Люди цілі. У решті громад Дніпропетровщини сьогодні було спокійно”, — прозвітував про ситуацію в регіоні Сергій Лисак.
Деталі
Приватний будинок та господарчу споруду в Нікопольському районі окупанти пошкодили під час першого обстрілу, який вони здійснили вдень. Однак, вже у сутінках росіяни вгатили по мешканцях регіону повторно. Наслідки останнього обстрілу ще уточнюють.
Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців населених пунктів розташованих на березі колишнього водосховища провести ніч у сховищах, або ж скористатися правилом двох стін. Ймовірні повторні атаки.
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Нагадаємо
Напередодні окупанти теж били по Нікополю, і поцілили у приватне підприємство.