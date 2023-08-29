Дважды за день российские захватчики обстреляли из артиллерии Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Дважды за день под артиллерийский огонь россиян попали жители Никопольского района. Обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“Более 10 снарядов прилетели в районный центр и Марганецкую громаду. Загорелись дом, хозяйственная постройка и сухая трава. Огонь спасатели уже потушили. Люди целые. В остальных общинах Днепропетровщины сегодня было спокойно”, — отчитался о ситуации в регионе Сергей Лысак.
Детали
Частный дом и хозяйственное сооружение в Никопольском районе оккупанты повредили во время первого обстрела, который они совершили днем. Однако уже в сумерках россияне ударили по жителям региона повторно. Последствия последнего обстрела еще уточняют.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей населенных пунктов расположенных на берегу бывшего водохранилища провести ночь в убежищах, или воспользоваться правилом двух стен. Вероятны повторные атаки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты за сутки убили одного жителя Херсонщины, еще четверо ранены
Напомним
Накануне оккупанты тоже били по Никополю, и попали в частное предприятие.