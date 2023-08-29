Дважды за день российские захватчики обстреляли из артиллерии Никопольщину

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“Более 10 снарядов прилетели в районный центр и Марганецкую громаду. Загорелись дом, хозяйственная постройка и сухая трава. Огонь спасатели уже потушили. Люди целые. В остальных общинах Днепропетровщины сегодня было спокойно”, — отчитался о ситуации в регионе Сергей Лысак.

Детали

Частный дом и хозяйственное сооружение в Никопольском районе оккупанты повредили во время первого обстрела, который они совершили днем. Однако уже в сумерках россияне ударили по жителям региона повторно. Последствия последнего обстрела еще уточняют.



Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей населенных пунктов расположенных на берегу бывшего водохранилища провести ночь в убежищах, или воспользоваться правилом двух стен. Вероятны повторные атаки.

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Напомним

Накануне оккупанты тоже били по Никополю, и попали в частное предприятие.