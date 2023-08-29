Оккупанты обстреляли Никопольский район: попали в частное домовладение

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"Ночью агрессор обстрелял Никополь и Марганецкую громаду. Один из снарядов упал на территорию частного домовладения", - говорится в сообщении.

В результате попадания была повреждена крыша дома и деформирован газопровод.

Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.

Дополнение

В понедельник военные рф атаковали беспилотником админздание в Никополе. Ранения получили четыре человека.