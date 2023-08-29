Окупанти обстріляли Нікопольский район: поцілили у приватне домоволодіння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У ніч вівторка росія обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, поціливши у приватне домоволодіння. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі агресор обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок влучання було пошкоджено дах будинку та деформовано газогін.
Зазначається, що обійшлось без загиблих та постраждалих.
Доповнення
У понеділок військові рф атакували безпілотником адмінбудівлю у Нікополі. Поранення зазнали чотири людини.