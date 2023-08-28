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Росіяни атакували Нікополь ударними дронами: поранені чотири людини

Росіяни атакували Нікополь ударними дронами: поранені чотири людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Військові рф атакували безпілотником адмінбудівлю у Нікополі. Поранення зазнали чотири людини. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

“За даними слідства, 28 серпня 2023 року військові рф завдали удар безпілотним літальним апаратом по м. Нікополь на Дніпропетровщині. БПЛА влучив у 4-поверхову адмінбудівлю”, — поточнили у відомстві.

Деталі

В адмінбудівлі, по якій поцілив російський дрон, спалахнула пожежа. Рятувальники її вже загасили. Окрім самої будівлі, через атаку, пошкоджені ще й 5 автівок містян.

Наслідки цього обстрілу задокументували правоохоронці.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними голови ОВА, Сергія Лисака, цього ж дня російська армія накрила вогнем з артилерії Марганецьку громаду. Це теж Нікопольський район.

В решті громад області день минув без обстрілів.

Нагадаємо

Напередодні, під час артилерійського обстрілу Нікополя загинув 59-річний чоловік. Росіяни також потрощили житлові будинки, автівку, лінії електропередач та міський газопровід.

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