Россияне атаковали Никополь ударными дронами: ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Военные рф атаковали беспилотником админздание в Никополе. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
“По данным следствия, 28 августа 2023 года военные РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по г. Никополь Днепропетровской области. БПЛА попал в 4-этажное админздание”, — уточнили в ведомстве.
Детали
В админздании, по которому попал российский дрон, вспыхнул пожар. Спасатели его уже потушили. Кроме самого здания, из-за атаки, повреждены еще и 5 автомобилей горожан.
Последствия этого обстрела задокументировали правоохранители.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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По данным главы ОВА, Сергея Лысака, в этот же день российская армия накрыла огнем из артиллерии Марганецкую громаду. Это тоже Никопольский район.
В остальных районах области день прошел без обстрелов.
Напомним
Накануне, во время артиллерийского обстрела Никополя погиб 59-летний мужчина. Россияне также разбили жилые дома, автомобиль, линии электропередач и городской газопровод.