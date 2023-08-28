Россияне атаковали Никополь ударными дронами: ранены четыре человека

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“По данным следствия, 28 августа 2023 года военные РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по г. Никополь Днепропетровской области. БПЛА попал в 4-этажное админздание”, — уточнили в ведомстве.

Детали

В админздании, по которому попал российский дрон, вспыхнул пожар. Спасатели его уже потушили. Кроме самого здания, из-за атаки, повреждены еще и 5 автомобилей горожан.

Последствия этого обстрела задокументировали правоохранители.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным главы ОВА, Сергея Лысака, в этот же день российская армия накрыла огнем из артиллерии Марганецкую громаду. Это тоже Никопольский район.

В остальных районах области день прошел без обстрелов.



Напомним

Накануне, во время артиллерийского обстрела Никополя погиб 59-летний мужчина. Россияне также разбили жилые дома, автомобиль, линии электропередач и городской газопровод.