Окупанти атакували Кривий Ріг тактичною авіацією: виникла пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На ранок понеділка росіяни завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого руйнувань зазнали приватні підприємства та виникла пожежа. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.
Зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда", - йдеться у повідомленнію
Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих.
Доповнення
Також Дніпропетровська ОВА повідомляє що окупнти двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській.
Унаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, проте обійшлось без жертв.
Нагадаємо
Під ранок понеділка на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона по ворожим цілям.