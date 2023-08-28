Оккупанты атаковали Кривой Рог тактической авиацией: возник пожар

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"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу.

Разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Загорелась хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.

Дополнение

Также Днепропетровская ОВА сообщает, что оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под вечер целился по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской.

В результате ударов поврежден частный дом, однако обошлось без жертв.

Напомним

Под утро понедельника на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона по вражеским целям.