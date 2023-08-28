Оккупанты атаковали Кривой Рог тактической авиацией: возник пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Утром понедельника россияне нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего разрушениям подверглись частные предприятия и возник пожар. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу.
Разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Загорелась хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.
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Также Днепропетровская ОВА сообщает, что оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под вечер целился по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской.
В результате ударов поврежден частный дом, однако обошлось без жертв.
Напомним
Под утро понедельника на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона по вражеским целям.