У Нікополі через обстріл загинув 59-річний чоловік

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«Вчора надвечір ворог атакував Нікополь з артилерії. Загинув 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким», — написав Лукашук.

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Також він відзначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків, авто, 2 лінії електропередачі та газопровід.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що окупанти за добу п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді була інформація про відсутність руйнувань і постраждалих.

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