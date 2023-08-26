У Нікополі через обстріл загинув 59-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Через ворожий артилерійський обстріл Нікополя вчора ввечері загинув 59-річний чоловік. Про уточнені дані повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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«Вчора надвечір ворог атакував Нікополь з артилерії. Загинув 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким», — написав Лукашук.
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Також він відзначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків, авто, 2 лінії електропередачі та газопровід.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що окупанти за добу п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді була інформація про відсутність руйнувань і постраждалих.
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