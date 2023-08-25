Окупанти за добу п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини: постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти протягом 25 серпня п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
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"Ворог обстрілював районний центр з важкої артилерії. З неї ж цілив і по Марганецькій громаді. А крім цього – скидав боєприпаси з безпілотників. Найголовніше – люди не постраждали", - написав Лисак.
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Він зазначив, що наслідки російської атаки наразі уточнюються. В решті районів області день минув спокійно.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 25 серпня повідомив, що у Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії росіян понівечений газопровід.