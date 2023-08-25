Оккупанты за сутки пять раз атаковали Никопольский район Днепропетровщины: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты в течение 25 августа пять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.
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"Враг обстреливал районный центр из тяжелой артиллерии. Из нее же целился и по Марганецкой громаде. А кроме этого – сбрасывал боеприпасы с беспилотников. Самое главное – люди не пострадали", - написал Лысак.
Детали
Он отметил, что последствия российской атаки пока уточняются. В остальных районах области день прошел спокойно.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак 25 августа сообщил, что в Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии россиян изуродован газопровод.