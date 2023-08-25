росіяни з артилерії обстріляли газопровід на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Зеленодольській громаді Криворізького району на Дніпропетровщині через обстріл з важкої артилерії росіян понівечений газопровід. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що цієї ночі агресор бив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередачі. Без світла лишилися понад 700 родин.
Вранці російська армія знову атакувала Нікополь та Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.
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Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.
За даними голови ОВА, усюди минулося без загиблих та постраждалих.
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