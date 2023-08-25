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россияне из артиллерии обстреляли газопровод на Днепропетровщине

россияне из артиллерии обстреляли газопровод на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 473962 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Зеленодольской громаде Криворожского района Днепропетровской области из-за обстрела из тяжелой артиллерии россиян поврежден газопровод. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этой ночью агрессор бил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередачи. Без света остались более 700 семей.

Утром российская армия снова атаковала Никополь и Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.

Дополнение

Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине, что на Криворожье.

По данным главы ОВА, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

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