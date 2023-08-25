россияне из артиллерии обстреляли газопровод на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Зеленодольской громаде Криворожского района Днепропетровской области из-за обстрела из тяжелой артиллерии россиян поврежден газопровод. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что этой ночью агрессор бил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередачи. Без света остались более 700 семей.
Утром российская армия снова атаковала Никополь и Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.
Дополнение
Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине, что на Криворожье.
По данным главы ОВА, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
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