Харківщина: унаслідок масованого артилерійського удару по Вовчанську спалахнула пожежа

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Російські війська вдень 24 серпня обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок обстрілів у приватному секторі загорілася суха трава та дерев'яна електроопора, а вогонь охопив площу 2 гектари. Також були пошкоджені приватні будинки та споруди місцевого агропідприємства. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Проте відомо, що рятувальники ліквідовували пожежу під постійними обстрілами окупантів.

Нагадаємо

У Харківській області вночі російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Вільча, у першому пошкоджено медичний заклад.