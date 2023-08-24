Харківщина: унаслідок масованого артилерійського удару по Вовчанську спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У четвер вдень окупаційні війська росії завдали масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, яка охопила 2 га території, повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Російські війська вдень 24 серпня обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок обстрілів у приватному секторі загорілася суха трава та дерев'яна електроопора, а вогонь охопив площу 2 гектари. Також були пошкоджені приватні будинки та споруди місцевого агропідприємства. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Проте відомо, що рятувальники ліквідовували пожежу під постійними обстрілами окупантів.
Нагадаємо
У Харківській області вночі російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Вільча, у першому пошкоджено медичний заклад.