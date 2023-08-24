росіяни вночі обстрілом пошкодили медзаклад у Вовчанську - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Харківській області вночі російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Вільча, у першому пошкоджено медичний заклад, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.
"Окрім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань", - вказав голова ОВА.
Деталі
Минулої доби під ворожим вогнем, з його слів, перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів:
-
- Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо, ракетою Х-35, по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.
-
- Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.
-
- У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.
-
"Близько 16:45 в селі Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно", - зазначив голова ОВА.
"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.