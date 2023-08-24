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росіяни вночі обстрілом пошкодили медзаклад у Вовчанську - ОВА

росіяни вночі обстрілом пошкодили медзаклад у Вовчанську - ОВА

Київ • УНН

 • 416357 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Харківській області вночі російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Вільча, у першому пошкоджено медичний заклад, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.

"Окрім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань", - вказав голова ОВА.

Деталі

Минулої доби під ворожим вогнем, з його слів, перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів:

  • Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо, ракетою Х-35, по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.
  • Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.
  • У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

"Близько 16:45 в селі Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно", - зазначив голова ОВА.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.

Українські Національні Новини

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