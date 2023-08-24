россияне ночью обстрелом повредили медучреждение в Волчанске - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Харьковской области ночью российские войска обстреляли город Волчанск и село Вильча, в первом повреждено медицинское учреждение, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью около 01:40 враг в очередной раз обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших", - отметил Синегубов в Telegram.
"Кроме того, около 02:00 ночи враг из артиллерии обстрелял село Вильча Чугуевского района. Без пострадавших и масштабных разрушений", - указал глава ОВА.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем, по его словам, находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов:
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- Вчера утром враг нанес удар, предварительно, ракетой Х-35, по селу Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техника агропредприятия, произошел пожар.
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- В результате обстрела Купянска поврежден жилой дом, частный автотранспорт и линия электропередач.
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- В Волчанске в результате вражеского обстрела горел жилой дом и две хозяйственные постройки.
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"Около 16:45 в селе Яворское Изюмского района на территории агропредприятия во время проведения земельных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался минитрактор, который управлялся дистанционно", - отметил глава ОВА.
"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сообщил Синегубов.