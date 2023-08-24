Харьковская область: в результате массированного артиллерийского удара по Волчанску вспыхнул пожар

Детали

Российские войска днем 24 августа обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате обстрелов в частном секторе загорелась сухая трава и деревянная электроопора, а огонь охватил площадь 2 гектара. Также были повреждены частные дома и сооружения местного агропредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Однако известно, что спасатели ликвидировали пожар под постоянными обстрелами оккупантов.

Напомним

В Харьковской области ночью российские войска обстреляли город Волчанск и село Вильча, в первом повреждено медицинское учреждение.