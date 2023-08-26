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В Никополе из-за обстрела погиб 59-летний мужчина

В Никополе из-за обстрела погиб 59-летний мужчина

Киев • УНН

 • 522328 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Из-за вражеского артиллерийского обстрела Никополя вчера вечером погиб 59-летний мужчина. Об уточненных данных сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Цитата

«Вчера под вечер враг атаковал Никополь из артиллерии. Погиб 59-летний мужчина. Соболезнования родным и близким», — написал Лукашук.

Детали

Также он отметил, что в результате обстрела повреждены 5 жилых домов, авто, 2 линии электропередачи и газопровод.

Напомним, накануне сообщалось, что оккупанты за сутки пять раз атаковали Никопольский район Днепропетровщины. Тогда была информация об отсутствии разрушений и пострадавших.

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