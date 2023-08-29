Оккупанты за сутки убили одного жителя Херсонщины, еще четверо ранены

Детали

Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Напомним

Российские оккупанты в понедельник утром обстреляли поселок Садовое, Херсонской области, одна женщина погибла, также госпитализировали мужчину.