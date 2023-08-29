Оккупанты за сутки убили одного жителя Херсонщины, еще четверо ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. За минувшие сутки оккупанты совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Напомним
Российские оккупанты в понедельник утром обстреляли поселок Садовое, Херсонской области, одна женщина погибла, также госпитализировали мужчину.