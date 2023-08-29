Окупанти за добу вбили одного жителя Херсонщини, ще четверо поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За минулу добу окупанти здійснили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.
Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.
Нагадаємо
Російські окупанти у понеділок вранці обстріляли селище Садове, Херсонської області, одна жінка загинула, також госпіталізували чоловіка.