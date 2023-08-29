Окупанти за добу вбили одного жителя Херсонщини, ще четверо поранені

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Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо

Російські окупанти у понеділок вранці обстріляли селище Садове, Херсонської області, одна жінка загинула, також госпіталізували чоловіка.