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росіяни обстріляли селище Садове на Херсонщині: загинула літня жінка, ще одна людина поранена

Київ • УНН

 • 394719 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти у понеділок вранці обстріляли селище Садове, Херсонської області, одна жінка загинула, також госпіталізували чоловіка. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

“Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї”, — написав він у Telegram.

Також, до лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан — тяжкий, зазначив Прокудін.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби 69 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.

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