росіяни обстріляли селище Садове на Херсонщині: загинула літня жінка, ще одна людина поранена

Цитата

“Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї”, — написав він у Telegram.

Також, до лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан — тяжкий, зазначив Прокудін.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби 69 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.