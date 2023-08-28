Окупанти за добу вбили одного жителя Херсонщини, ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби 69 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Ворог випустив 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зазначається, що по місту Херсон минулої доби ворог випустив 39 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні.
Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Доповнення
На Херсонщині в суботу через російські обстріли одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.