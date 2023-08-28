Окупанти за добу вбили одного жителя Херсонщини, ще двоє поранені

Деталі

Зазначається, що по місту Херсон минулої доби ворог випустив 39 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Доповнення

На Херсонщині в суботу через російські обстріли одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.