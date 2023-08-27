На Херсонщині через обстріли росіян одна людина загинула та ще четверо поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула та ще четверо дістали поранення за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Голова ОВА додає, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.
Нагадаємо
На Херсонщині через російські обстріли 1 людина дістала поранення за минулу добу. За даними ОВА, за минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації.