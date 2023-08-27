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На Херсонщине из-за обстрелов россиян один человек погиб и еще четверо ранены

На Херсонщине из-за обстрелов россиян один человек погиб и еще четверо ранены

Киев • УНН

 • 448414 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На Херсонщине из-за российских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Глава ОВА добавляет, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне; территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

Напомним

На Херсонщине из-за российских обстрелов 1 человек получил ранения за минувшие сутки. По данным ОВА, за минувшие сутки россияне совершили 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.

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