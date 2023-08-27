На Херсонщине из-за обстрелов россиян один человек погиб и еще четверо ранены

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Глава ОВА добавляет, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне; территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

Напомним

На Херсонщине из-за российских обстрелов 1 человек получил ранения за минувшие сутки. По данным ОВА, за минувшие сутки россияне совершили 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.