На Херсонщині одна людина поранена через обстріли росіян

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За його даними, за минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Зазначається, російські військові поцілили у:



житлові квартали населених пунктів області;



об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу,



територію птахофабрики у Херсонському районі;



будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі;



підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.



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Нагадаємо, 24 серпня російські війська обстріляли Херсонську область 81 раз. Відомо про одного загиблого та трьох поранених, серед яких - дитина.