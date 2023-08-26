На Херсонщині одна людина поранена через обстріли росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Херсонщині через російські обстріли 1 людина дістала поранення за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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За його даними, за минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Зазначається, російські військові поцілили у:
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- житлові квартали населених пунктів області;
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- об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу,
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- територію птахофабрики у Херсонському районі;
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- будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі;
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- підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.
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Нагадаємо, 24 серпня російські війська обстріляли Херсонську область 81 раз. Відомо про одного загиблого та трьох поранених, серед яких - дитина.