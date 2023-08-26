Ще плюс 640: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 260 270 осіб, 4390 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 260 270 (+640) осіб,
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- танків ‒ 4390 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
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- артилерійських систем – 5379 (+18) од,
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- РСЗВ – 726 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
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- крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
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- спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
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Нагадаємо, українська авіація за добу завдала 13 ударів по ворогу.
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