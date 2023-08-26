Ще плюс 640: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 260 270 осіб, 4390 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 260 270 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4390 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5379 (+18) од,
  • РСЗВ – 726 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 804 (+2).

Нагадаємо, українська авіація за добу завдала 13 ударів по ворогу. 

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