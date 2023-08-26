Українська авіація за добу завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російської армії та 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу росіян. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Нагадаємо, позаминулу добу українська авіація завдала 17 ударів по ворогу.
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