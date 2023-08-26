Нацгвардійці бригади «Спартан» знищили ворожий БТР з боєкомплектом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії виявили та знищили БТР російських загарбників на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії, передає УНН.
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Зазначається, що за допомогою аеророзвідки бригади було зафіксовано пересування бронетранспортера росіян. Його було знищено гаубицею Д-30.
Вогневе ураження нанесли артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан».
За інформацією Генерального штабу станом на 25 серпня 2023 року окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України вже 8521 бойову броньовану машину.
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