Нацгвардійці бригади «Спартан» знищили ворожий БТР з боєкомплектом

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Зазначається, що за допомогою аеророзвідки бригади було зафіксовано пересування бронетранспортера росіян. Його було знищено гаубицею Д-30.

Вогневе ураження нанесли артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан».

За інформацією Генерального штабу станом на 25 серпня 2023 року окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України вже 8521 бойову броньовану машину.

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