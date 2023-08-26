Нацгвардейцы бригады "Спартан" уничтожили вражеский БТР с боекомплектом

Детали

Отмечается, что с помощью аэроразведки бригады было зафиксировано передвижение бронетранспортера россиян. Он был уничтожен гаубицей Д-30.

Огневое поражение нанесли артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан».

По информации Генерального штаба по состоянию на 25 августа 2023 года оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины уже 8521 боевую бронированную машину.

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