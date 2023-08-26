Нацгвардейцы бригады "Спартан" уничтожили вражеский БТР с боекомплектом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили БТР российских захватчиков на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с помощью аэроразведки бригады было зафиксировано передвижение бронетранспортера россиян. Он был уничтожен гаубицей Д-30.
Огневое поражение нанесли артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан».
По информации Генерального штаба по состоянию на 25 августа 2023 года оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины уже 8521 боевую бронированную машину.
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