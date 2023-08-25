Удар по 126-й гвардійській бригаді рф у Криму - спільна операція СБУ та ЗСУ. Відомо про кілька десятків вбитих та поранених росіян

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За словами співрозмовника УНН, наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

"Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога. Тож, джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому", - повідомило джерело УНН.

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Раніше телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що у Сімферопольському районі тимчасового окупованого Криму повідомляють про “приліт” по місцю дислокації 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони чорноморського флоту рф.