Удар по 126-й гвардійській бригаді рф у Криму - спільна операція СБУ та ЗСУ. Відомо про кілька десятків вбитих та поранених росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогоднішній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту рф - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. Як повідомляють джерела УНН в СБУ, по окупантах успішно відпрацювала група безпілотників.
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За словами співрозмовника УНН, наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.
"Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога. Тож, джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому", - повідомило джерело УНН.
Раніше
Раніше телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що у Сімферопольському районі тимчасового окупованого Криму повідомляють про “приліт” по місцю дислокації 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони чорноморського флоту рф.