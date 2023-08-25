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19:26 • 32139 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 89047 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103729 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104257 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98654 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89128 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109052 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130978 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168964 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Удар по 126-й гвардейской бригаде рф в Крыму – совместная операция СБУ и ВСУ. Известно о нескольких десятках убитых и раненых россиян

Удар по 126-й гвардейской бригаде рф в Крыму – совместная операция СБУ и ВСУ. Известно о нескольких десятках убитых и раненых россиян

Киев • УНН

 • 1122898 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодняшний удар по 126 бригаде Черноморского флота рф - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. Как сообщают источники УНН в СБУ, по оккупантам успешно отработала группа беспилотников.

Детали

По словам собеседника УНН, сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

"Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем", - сообщил источник УНН.

Ранее

Ранее телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Симферопольском районе временного оккупированного Крыма сообщают о “прилете” по месту дислокации 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны черноморского флота рф.

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