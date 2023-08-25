Удар по 126-й гвардейской бригаде рф в Крыму – совместная операция СБУ и ВСУ. Известно о нескольких десятках убитых и раненых россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодняшний удар по 126 бригаде Черноморского флота рф - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. Как сообщают источники УНН в СБУ, по оккупантам успешно отработала группа беспилотников.
Детали
По словам собеседника УНН, сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.
"Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем", - сообщил источник УНН.
Ранее
Ранее телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Симферопольском районе временного оккупированного Крыма сообщают о “прилете” по месту дислокации 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны черноморского флота рф.