Удар по 126-й гвардейской бригаде рф в Крыму – совместная операция СБУ и ВСУ. Известно о нескольких десятках убитых и раненых россиян

Детали

По словам собеседника УНН, сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

"Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем", - сообщил источник УНН.

Ранее

Ранее телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Симферопольском районе временного оккупированного Крыма сообщают о “прилете” по месту дислокации 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны черноморского флота рф.