В Криму повідомляють про "приліт" в місце дислокації берегової оборони флоту рф - ЗМІ

Цитата

“Сьогодні в Перевальне прилетіло - там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони чф”, - йдеться у повідомленні.

Та зазначається, що внаслідок “прильоту” є троє загиблих і “дуже багато поранених”, яких привезли в сімферопольський госпіталь на вул. Горького.

Інформація потребує підтвердження, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше у міністерстві оборони росії заявили, що у ніч на 25 серпня 42 безпілотники атакували Крим, 33 із них виявили російські засоби ППО.