В Криму повідомляють про "приліт" в місце дислокації берегової оборони флоту рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Сімферопольському районі тимчасового окупованого Криму повідомляють про “приліт” по місцю дислокації 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони чорноморського флоту рф. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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“Сьогодні в Перевальне прилетіло - там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони чф”, - йдеться у повідомленні.
Та зазначається, що внаслідок “прильоту” є троє загиблих і “дуже багато поранених”, яких привезли в сімферопольський госпіталь на вул. Горького.
Інформація потребує підтвердження, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у міністерстві оборони росії заявили, що у ніч на 25 серпня 42 безпілотники атакували Крим, 33 із них виявили російські засоби ППО.