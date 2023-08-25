42 безпілотники атакували Крим – міноборони рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. у ніч на 25 серпня 42 безпілотники атакували Крим, 33 із них виявили російські засоби ППО. Про це повідомили у міністерстві оборони росії, передає УНН.
Деталі
«Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети», — йдеться у повідомленні мінобоони рф.
Раніше губернатор окупаційної влади Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес знищено кілька безпілотників над морем. За його словами, екстрені служби не фіксували пошкоджень цивільної інфраструктури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "В українському Криму знову замайорів державний прапор": ГУР підтвердило нічну спецоперацію на півострові і показало відео