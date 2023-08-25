42 безпілотники атакували Крим – міноборони рф

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«Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети», — йдеться у повідомленні мінобоони рф.

Раніше губернатор окупаційної влади Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес знищено кілька безпілотників над морем. За його словами, екстрені служби не фіксували пошкоджень цивільної інфраструктури.

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