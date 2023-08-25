42 беспилотника атаковали Крым - минобороны рф

Детали

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении минобооны рф.

Ранее губернатор оккупационных властей Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксировали повреждений гражданской инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В украинском Крыму снова взвился государственный флаг": ГУР подтвердило ночную спецоперацию на полуострове и показало видео