42 беспилотника атаковали Крым - минобороны рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крым, 33 из них обнаружили российские средства ПВО. Об этом сообщили в министерстве обороны россии, передает УНН.
Детали
«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении минобооны рф.
Ранее губернатор оккупационных властей Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксировали повреждений гражданской инфраструктуры.
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