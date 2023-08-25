В Крыму сообщают о "прилете" в место дислокации береговой обороны флота рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Симферопольском районе временного оккупированного Крыма сообщают о “прилете” по месту дислокации 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны черноморского флота рф. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
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“Сегодня в Перевальное прилетело - там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны чф”, - говорится в сообщении.
И отмечается, что в результате “прилета” есть трое погибших и “очень много раненых”, которых привезли в симферопольский госпиталь на ул.Горького.
Информация требует подтверждения, говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в министерстве обороны россии заявили, что в ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крым, 33 из них обнаружили российские средства ПВО.