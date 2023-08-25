В Крыму сообщают о "прилете" в место дислокации береговой обороны флота рф - СМИ

Цитата

“Сегодня в Перевальное прилетело - там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны чф”, - говорится в сообщении.

И отмечается, что в результате “прилета” есть трое погибших и “очень много раненых”, которых привезли в симферопольский госпиталь на ул.Горького.

Информация требует подтверждения, говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в министерстве обороны россии заявили, что в ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крым, 33 из них обнаружили российские средства ПВО.