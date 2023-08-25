Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів — по районах зосередження особового складу та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив Генштабу у ранковому зведення, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
-
- 2 пункти управління,
-
- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
-
- 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
-
- 1 засіб протиповітряної оборони,
-
- 1 склад боєприпасів,
-
- 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 42 безпілотники атакували Крим – міноборони рф