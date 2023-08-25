Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов — по районам сосредоточения личного состава и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
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- 2 пункта управления,
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- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
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- 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
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- 1 средство противовоздушной обороны,
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- 1 склад боеприпасов,
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- 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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