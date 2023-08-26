Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Напомним, позапрошлые сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по врагу.

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