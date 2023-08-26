Еще плюс 640: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 260 270 человек, 4390 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 260 270 (+640) человек,
-
- танков - 4390 (+12) ед,
-
- боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед,
-
- артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
-
- РСЗО – 726 (+2) ед,
-
- средства ПВО - 497 (+2) ед,
-
- самолетов – 315 (+0) ед,
-
- вертолетов – 316 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
-
- крылатые ракеты - 1411 (+2),
-
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 7823 (+33) ед,
-
- специальная техника - 804 (+2).
-
Напомним, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по врагу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожье незаконно расквартировали 1500 бурятов-военных – Генштаб