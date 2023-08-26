Еще плюс 640: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 260 270 человек, 4390 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 260 270 (+640) человек,
  • танков - 4390 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
  • РСЗО – 726 (+2) ед,
  • средства ПВО - 497 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
  • крылатые ракеты - 1411 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7823 (+33) ед,
  • специальная техника - 804 (+2).

Напомним, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по врагу. 

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