На Запоріжжі незаконно розквартирували 1500 бурятів-військових – Генштаб

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Зазначається, що російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

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«У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по ворогу.

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