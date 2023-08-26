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На Запоріжжі незаконно розквартирували 1500 бурятів-військових – Генштаб

На Запоріжжі незаконно розквартирували 1500 бурятів-військових – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У населеному пункті Осипенко Запорізької області 1500 військових-бурятів незаконно поселили у цивільні будинки українців та у місцевій лікарні. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Цитата

«У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по ворогу. 

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